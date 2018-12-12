2018-12-12T13:52:07+03:00
Происшествия

Житель Кемерова избивал дочь из-за подозрений в курении

При этом отец ни разу не видел ребенка с сигаретой в руках
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КП.Архив КП.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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31-летний житель Кемеровского района заподозрил свою 12-летнюю дочь в том, что она начала курить. Чтобы избавить девочку от пагубной привычки, мужчина избивал ее. За это он на три года лишился свободы – условно.

В апреле 2018 года 21-летний житель Кемеровского района решил, что его 12-летняя дочь начала курить. Мужчина ни разу не видел ребенка с сигаретой в руках, да и запаха табака никогда от нее не было, тем не менее, он решил, что нужно спасать дочь от пагубной привычки. Воспитывать дочь он начинал, будучи в состоянии алкогольного опьянения, и тогда в ход вместо слов шли пруты, кабель от антенны, или же удары наносились рукой. Девочка плакала и пыталась убедить отца, что и не собиралась никогда курить, но он не слышал этого и продолжал воспитывать. А однажды заставил взять в рот сигарету и ударил ребенка по затылку. Девочка упала и ударилась лицом о пол. Мать девочки умерла некоторое время назад, и заступиться за ребенка было некому.

Когда терпеть побои стало невыносимо, девочка рассказала об этом своей бабушке, а та обратилась в полицию. Теперь девочка живет у родственников, а ее отец может быть ограничен в родительских правах. Более того, ему назначено наказание: три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года - об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

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