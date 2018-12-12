2018-12-12T13:52:07+03:00
Происшествия

Житель Кемерова избивал дочь из-за подозрений в курении

При этом отец ни разу не видел ребенка с сигаретой в руках
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Архив КП.Архив КП.Фото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

31-летний житель Кемеровского района заподозрил свою 12-летнюю дочь в том, что она начала курить. Чтобы избавить девочку от пагубной привычки, мужчина избивал ее. За это он на три года лишился свободы – условно.

В апреле 2018 года 21-летний житель Кемеровского района решил, что его 12-летняя дочь начала курить. Мужчина ни разу не видел ребенка с сигаретой в руках, да и запаха табака никогда от нее не было, тем не менее, он решил, что нужно спасать дочь от пагубной привычки. Воспитывать дочь он начинал, будучи в состоянии алкогольного опьянения, и тогда в ход вместо слов шли пруты, кабель от антенны, или же удары наносились рукой. Девочка плакала и пыталась убедить отца, что и не собиралась никогда курить, но он не слышал этого и продолжал воспитывать. А однажды заставил взять в рот сигарету и ударил ребенка по затылку. Девочка упала и ударилась лицом о пол. Мать девочки умерла некоторое время назад, и заступиться за ребенка было некому.

Когда терпеть побои стало невыносимо, девочка рассказала об этом своей бабушке, а та обратилась в полицию. Теперь девочка живет у родственников, а ее отец может быть ограничен в родительских правах. Более того, ему назначено наказание: три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года - об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбасс вошел в тройку лидеров по внедрению электронных «больничных»
В Новокузнецке злоумышленники ограбили кузнеца
За лже-минирование детского сада кемеровчанка заплатит 17 тысяч рублей
В Кемерове проверили качество хлеба
В Кемерове изъяли из продажи более 30 тысяч единиц опасной пиротехники
В Новокузнецке пропал мужчина с татуировкой «Не буди»
Жительница Кузбасса отдала 37 тысяч рублей за несуществующую косметику и игрушки
В поселке Промышленная 14 сирот получили новые квартиры
В Шерегеше закрыли две гостиницы
Религиозный туризм в Кузбассе получит развитие
Кузбасс присоединился к Общероссийскому дню приема граждан
В Анжеро-Судженске закрыли опасную шашлычную
У Кемеровской транспортной прокуратуры сменился руководитель
Маршрут поезда «Шерегеш-экспресс» продлили до Прокопьевска
Прокуратура заставила новокузнецкую УК обустроить пандусы для инвалидов
В черте Новокузнецка хотят открыть шахту
Власти в Кузбасса делают все возможное, чтобы вернуть вечерние рейсы в Москву
Кузбасские полицейские выручили студента из Судана
В Новокузнецке водителя зажало после ДТП с ограждением
Стало известно, где в Кемерове установят новые детские площадки
В Кемерове из горящего дома спасли пять человек
В Кемерове администратор спа-центра украла у клиенток 170 тысяч рублей
Елочные базары в Кемерове откроются 15 декабря
Сергей Цивилев подарил Агафье Лыковой щенка
Кемеровчанин расплачивался в магазинах украденной у девушки картой
В Кузбассе разыскивают мужчину с татуировкой в виде девушки
Супруги из Киселевска ограбили старушку-арендодателя