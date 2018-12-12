2018-12-12T14:26:25+03:00
Общество

Кузбасс вошел в тройку лидеров по внедрению электронных «больничных»

Каждый третий выданный в этом году листок нетрудоспособности – электронный
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Традиционных больничных постепенно становится все меньше. Фото: архив КП.Традиционных больничных постепенно становится все меньше. Фото: архив КП.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Кузбасс входит в тройку лидеров среди регионов Российской Федерации, где внедряются электронные «больничные». При это среди регионов Сибирского Федерального округа Кузбасс находился на лидирующей позиции.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, на начало декабря уже выдано более 200 тысяч электронных «больничных». То есть каждый третий лист временной нетрудоспособности является электронным. Все чаще организации прибегают именно к такому способу передачи информации о заболевшем. Для того, чтобы его оформить, необходимо согласие пациента. После этого он сообщает свой СНИЛС врачу, который открывает, продлевает, закрывает и передает электронный больничный в единую интегрированную государственную информационную систему «Соцстрах». После выздоровления гражданину не нужно нести документы работодателю – достаточно передать талон с номером электронного листа нетрудоспособности. Удобство именно такой формы больничного очевидно: его невозможно потерять или испортить, а на ведение уходит минимум времени.

- Председатель Фонда социального страхования Российской Федерации Андрей Кигим поблагодарил губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева за активное участие в программе, назвал результаты этой работы отличными и выразил желание в дальнейшем продолжить плодотворное сотрудничества Фонда и региона, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом
Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом
В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу
Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив
Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера
В Шерегеше застрелили медведя-шатуна
Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске
В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки
В Кузбассе задымился автобус
На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус
Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом
Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог
В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан