2018-12-12T14:26:25+03:00
Общество

Кузбасс вошел в тройку лидеров по внедрению электронных «больничных»

Каждый третий выданный в этом году листок нетрудоспособности – электронный
Екатерина РОМАНОВА
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Традиционных больничных постепенно становится все меньше. Фото: архив КП.Традиционных больничных постепенно становится все меньше. Фото: архив КП.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Кузбасс входит в тройку лидеров среди регионов Российской Федерации, где внедряются электронные «больничные». При это среди регионов Сибирского Федерального округа Кузбасс находился на лидирующей позиции.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, на начало декабря уже выдано более 200 тысяч электронных «больничных». То есть каждый третий лист временной нетрудоспособности является электронным. Все чаще организации прибегают именно к такому способу передачи информации о заболевшем. Для того, чтобы его оформить, необходимо согласие пациента. После этого он сообщает свой СНИЛС врачу, который открывает, продлевает, закрывает и передает электронный больничный в единую интегрированную государственную информационную систему «Соцстрах». После выздоровления гражданину не нужно нести документы работодателю – достаточно передать талон с номером электронного листа нетрудоспособности. Удобство именно такой формы больничного очевидно: его невозможно потерять или испортить, а на ведение уходит минимум времени.

- Председатель Фонда социального страхования Российской Федерации Андрей Кигим поблагодарил губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева за активное участие в программе, назвал результаты этой работы отличными и выразил желание в дальнейшем продолжить плодотворное сотрудничества Фонда и региона, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

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