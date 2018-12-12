2018-12-12T19:54:36+03:00
Происшествия

В Кемерове несколько пожарных подразделений тушили вещи балконе

Пожар случился в одной из многоэтажек
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: vk.comФото: vk.com
Изменить размер текста:

Днем 12 декабря в Кемерове на Комсомольском проспекте произошел пожар. Для того, чтобы его ликвидировать, потребовалось несколько пожарных подразделений.

Жители одной из многоэтажек обратили внимание на то, что в одной из квартир – точнее, на балконе – начинается пожар. Заметив задымление, они вызвали пожарную охрану. Когда на место прибыли несколько пожарных подразделений, с балкона, расположенного на четвертом этаже, шел дым. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области, в результате пожара, на балконе сгорели личные вещи – на площади три квадратных метра. . также в ведомстве отмети, что эвакуация жильцов не потребовалась, так как задымление в подъезде было совсем небольшим. Причину же возгорания предстоит установить специалистам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбасс вошел в тройку лидеров по внедрению электронных «больничных»
Житель Кемерова избивал дочь из-за подозрений в курении
В Новокузнецке злоумышленники ограбили кузнеца
За лже-минирование детского сада кемеровчанка заплатит 17 тысяч рублей
В Кемерове проверили качество хлеба
В Кемерове изъяли из продажи более 30 тысяч единиц опасной пиротехники
В Новокузнецке пропал мужчина с татуировкой «Не буди»
Жительница Кузбасса отдала 37 тысяч рублей за несуществующую косметику и игрушки
В поселке Промышленная 14 сирот получили новые квартиры
В Шерегеше закрыли две гостиницы
Религиозный туризм в Кузбассе получит развитие
Кузбасс присоединился к Общероссийскому дню приема граждан
В Анжеро-Судженске закрыли опасную шашлычную
У Кемеровской транспортной прокуратуры сменился руководитель
Маршрут поезда «Шерегеш-экспресс» продлили до Прокопьевска
Прокуратура заставила новокузнецкую УК обустроить пандусы для инвалидов
В черте Новокузнецка хотят открыть шахту
Власти в Кузбасса делают все возможное, чтобы вернуть вечерние рейсы в Москву
Кузбасские полицейские выручили студента из Судана
В Новокузнецке водителя зажало после ДТП с ограждением
Стало известно, где в Кемерове установят новые детские площадки
В Кемерове из горящего дома спасли пять человек
В Кемерове администратор спа-центра украла у клиенток 170 тысяч рублей
Елочные базары в Кемерове откроются 15 декабря
Сергей Цивилев подарил Агафье Лыковой щенка
Кемеровчанин расплачивался в магазинах украденной у девушки картой
В Кузбассе разыскивают мужчину с татуировкой в виде девушки
Супруги из Киселевска ограбили старушку-арендодателя