2018-12-13T05:50:03+03:00
Происшествия

В Кемерове несколько пожарных подразделений тушили вещи на балконе

Пожар случился в одной из многоэтажек
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.comФото: vk.com
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Днем 12 декабря в Кемерове на Комсомольском проспекте произошел пожар. Для того, чтобы его ликвидировать, потребовалось несколько пожарных подразделений.

Жители одной из многоэтажек обратили внимание на то, что в одной из квартир – точнее, на балконе – начинается пожар. Заметив задымление, они вызвали пожарную охрану. Когда на место прибыли несколько пожарных подразделений, с балкона, расположенного на четвертом этаже, шел дым. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области, в результате пожара, на балконе сгорели личные вещи – на площади три квадратных метра. Также в ведомстве отметили, что эвакуация жильцов не потребовалась, так как задымление в подъезде было совсем небольшим. Причину же возгорания предстоит установить специалистам.

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