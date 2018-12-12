12 Дек. 19:54 2018-12-13T05:50:03+03:00

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Днем 12 декабря в Кемерове на Комсомольском проспекте произошел пожар. Для того, чтобы его ликвидировать, потребовалось несколько пожарных подразделений.

Жители одной из многоэтажек обратили внимание на то, что в одной из квартир – точнее, на балконе – начинается пожар. Заметив задымление, они вызвали пожарную охрану. Когда на место прибыли несколько пожарных подразделений, с балкона, расположенного на четвертом этаже, шел дым. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области, в результате пожара, на балконе сгорели личные вещи – на площади три квадратных метра. Также в ведомстве отметили, что эвакуация жильцов не потребовалась, так как задымление в подъезде было совсем небольшим. Причину же возгорания предстоит установить специалистам.