В Кемерове 11-летний мальчик пропал во время прогулки

СЕГОДНЯ 03:16 2018-12-13T03:16:39+03:00

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В Кемерове 11-летний мальчик ушел гулять на улицу и не вернулся. К счастью, в этот раз история закончилась хорошо: ребенка удалось найти и вернуть домой.

Накануне вечером, около 21:30, в полицию обратилась женщина. Со слезами на глазах она рассказала о том, что ее 11-летний сын ушел около 15:00 на улицу погулять. Но домой мальчик вовремя не вернулся, а его телефон перестал отвечать на звонки. Мать попыталась сама найти сына, но у нее это не получилось.

Сотрудники полиции тут же приступили к поискам ребенка. На улице стоял мороз – около -20 градусов, и медлить нельзя было ни минуты. Сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних прочесывали улицу за улицей, пока на одной из них им не попался ребенок, подходивший под описание. Мальчишку отогрели в патрульном автомобиле, и он рассказал, что решил покататься на горке, заигрался и не следил за временем. Телефон же попросту разрядился.

Мальчика передали маме. Теперь ребенку предстоит серьезная беседа на тему времени, а маме – административный штраф за неисполнение родительских обязанностей.