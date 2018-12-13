2018-12-13T04:02:13+03:00
Общество

Новый прокурор назначен в городе Междуреченске

Назначение получил Дмитрий Григорьев
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба областной прокуратурыФото: пресс-служба областной прокуратуры
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В междуреченской прокуратуре – новое назначение. Здесь на пост прокурора города Междуреченска назначен Дмитрий Григорьев.

Дмитрий Григорьев назначен на пост прокурора Междуреченска приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 11 декабря 2018 года. Григорьеву 39 лет, 16 из которых он посвятил службе в органах прокуратуры. С апреля 2002 года он проходил службу в должностях следователя и старшего следователя прокуратуры Куйбышевского района, помощника прокурора и старшего прокурора, а затем и заместителя прокурора Куйбышевского района.

В 2010 году был назначен Новокузнецким межрайонным природоохранным прокурором, работал в этой должности до последнего времени. В 2016 году был награжден нагрудным знаком «За безупречную службу».

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