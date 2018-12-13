2018-12-13T05:04:20+03:00
Общество

В Кемерове пройдет чемпионат России по боксу

Побывать на зрелищном чемпионате можно будет в апреле 2019 года
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба АКОФото: пресс-служба АКО
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В Кемерове весной 2019 года состоится чемпионат России по боксу среди женщин. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

- Рад сообщить, что Федерация бокса России решила провести чемпионат страны среди женщин в Кемерове, - написал на своей странице в социальной сети глава Кузбасса Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что такое доверие неслучайно. Сейчас именно этот вид спорта активно развивается в Кузбассе. Так, в этом году на территории Кемеровской области было открыто более 30 залов. Более тысячи ребятишек получили возможность заниматься боксом в современных залах в комфортных условиях.

- Чемпионат пройдет в апреле 2019 года. Приходите поболеть за девчонок, им понадобится ваша поддержка! – призвал Сергей Цивилев.

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