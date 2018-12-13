2018-12-13T05:40:15+03:00
Общество

Кузбассовец задолжал знакомой денег и лишился техники на три миллиона рублей

Мужчина не торопился возвращать взятый долг
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Всего 10 дней есть у жителя Тяжинского района на то, чтобы отдать своей знакомой долг в два миллиона рублей. Если он не успеет сделать этого, лишится сельскохозяйственной техники, стоимость которой составляет три миллиона рублей.

Житель Тяжинского района взял в долг у своей знакомой два миллиона рублей: мужчина планировало приобрести складские помещения, а потом вернуть кредитору деньги. Он даже оставил ей расписку с указанием точной даты возврата долга. Но вот уже вышли все сроки, а он все никак не возвращал деньги. И тогда женщина обратилась в суд.

Суд встал на сторону женщины и обязал владельца техники вернуть два миллиона рублей, а также проценты за пользование чужими деньгами, неправомерное их удержание и уклонение от возврата. Судебные приставы ОСП по Тяжинскому району арестовали комбайн и трактор, принадлежащие мужчине и оставили их на временное хранение должнику. Теперь у него в запасе всего 10 дней на то, чтобы вернуть долг. В противном случае техника будет передана на реализацию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом
Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом
В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу
Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив
Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера
В Шерегеше застрелили медведя-шатуна
Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске
В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки
В Кузбассе задымился автобус
На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус
Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом
Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог
В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан