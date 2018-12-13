2018-12-13T05:40:15+03:00
Общество

Кузбассовец задолжал знакомой денег и лишился техники на три миллиона рублей

Мужчина не торопился возвращать взятый долг
Екатерина РОМАНОВА
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Всего 10 дней есть у жителя Тяжинского района на то, чтобы отдать своей знакомой долг в два миллиона рублей. Если он не успеет сделать этого, лишится сельскохозяйственной техники, стоимость которой составляет три миллиона рублей.

Житель Тяжинского района взял в долг у своей знакомой два миллиона рублей: мужчина планировало приобрести складские помещения, а потом вернуть кредитору деньги. Он даже оставил ей расписку с указанием точной даты возврата долга. Но вот уже вышли все сроки, а он все никак не возвращал деньги. И тогда женщина обратилась в суд.

Суд встал на сторону женщины и обязал владельца техники вернуть два миллиона рублей, а также проценты за пользование чужими деньгами, неправомерное их удержание и уклонение от возврата. Судебные приставы ОСП по Тяжинскому району арестовали комбайн и трактор, принадлежащие мужчине и оставили их на временное хранение должнику. Теперь у него в запасе всего 10 дней на то, чтобы вернуть долг. В противном случае техника будет передана на реализацию.

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