2018-12-13T07:33:34+03:00
Общество

Кемеровский снежный городок проверили сотрудники полиции и МЧС

Городок готов к открытию
Екатерина БОРМОТОВА
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове 14 декабря состоится торжественное открытие снежного городка в парке «Лесная сказка» на Весеннем проспекте. Перед открытием городок проверили сотрудники полиции и МЧС – нарушений не выявлено.

В этому году в парке появилось несколько новых композиций – светодиодная фигура «Олень», три фигуры «Фламинго», композиция из елочных игрушек, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, арт-объект «Дерево счастья».

Более 200 метров иллюминации украсили главную елку и другие хвойные деревья парка. Также посетителей городка порадует каток размером 800 квадратных метров, который подсвечен иллюминацией, размещенной подо льдом.

Также здесь разместились две деревянные горки для разных возрастов, имеется прокат спортивного инвентаря.

Торжественное открытие городка состоится 14 декабря в 18.00. В этот волшебный вечер кемеровчан встретит Дед Мороз и Снегурочка со своей сказочной свитой.

Стоит отметить, что накануне открытия развлекательную площадку обследовала комиссия, которая дала добро на эксплуатацию городка.

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«Комсомольская правда – Кемерово» изучила, где в городе можно покататься под открытым небом, а где – в закрытом помещении. Сколько в этом году стоит прокат коньков и где он имеется, а куда лучше приходить со своим инвентарем. (подробности)

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