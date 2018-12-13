В Кемерове на «зебре» сбили 78 человек

СЕГОДНЯ 08:15 2018-12-13T08:15:11+03:00

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В Кемерове с начала года автолюбители совершили 80 наездов на пешеходов на «зебре». В результате ДТП пострадали 78 человек, еще один погиб.

Наезд на пешеходов по неосторожности водителей остается одним из самых распространенных видов ДТП. Не спасают даже штрафные санкции. Напомним, что за непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе предусмотрен штраф от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

- В этом году за данное нарушение к административной ответственности привлекли более 12 тысяч водителей. Призываю автомобилистов быть внимательнее вблизи пешеходных переходов и в районах остановок общественного транспорта, вблизи школ и детских садов. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Ни в коем случае не оставляйте место происшествия и пострадавшего, если избежать наезда не удалось, - пояснил начальник ОГИБДД Кемерова Дмитрий Волков.

В Госавтоинспекции также рекомендуют пешеходам самим заботиться о своей безопасности и использовать в темное время суток светоотражающие элементы на одежде.