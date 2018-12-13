В СК рассказали об алкоголе в крови водителя погрузчика, переехавшего девочку в Междуреченске

СЕГОДНЯ 08:46 2018-12-13T08:46:33+03:00

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В СУ СК по Кемеровской области озвучили результаты медицинского освидетельствования водителя погрузчика, который 7 декабря переехал девочку, скатившуюся с горки в Междуреченске.

– По результатам обследования у мужчины не выявлено опьянения – ни алкогольного, ни наркотического, – отметили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла днем 7 декабря на площади около Дворца культуры. Погрузчик убирал снег около деревянной горки, с которой катались дети. В момент, когда техника работала близко с горкой, с нее скатилась маленькая девочка – ребенок угодил прямо под колесо погрузчика. Водитель же не заметил школьницу и переехал ее. Девочка скончалась на месте.

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Стихийный мемориал образовался на месте гибели ребенка, и в течение всей субботы, 8 декабря, горожане приходили сюда, чтобы почтить память погибшей девочки. Первые свечи появились прямо возле горки еще накануне, но позже мемориал перенесли на несколько метров в сторону. Свечи, сладости, игрушки – все это напоминает горожанам о страшной трагедии и о том, что из-за беспечности и невнимательности может оборваться чья-то хрупкая жизнь. (подробности)

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– Знаете, у меня такое ощущение по городу, что многие вещи у нас происходят с полным отсутствием контроля. Поэтому, Григорий Дмитриевич, вы сегодня должны написать заявление на отставку. Такой подход к делу просто недопустим, – заявил Владимир Чернов. (подробности)

Момент наезда на ребенка погрузчиком в Междуреченске попал на видео

Камера наблюдения зафиксировала, как по площадки перед Дворцом культуры ездит снегоуборочная техника. Погрузчик проезжает мимо горки, на которой находится несколько детей. Техника едет в обратную сторону, и в тот момент, когда снегоуборщик равняется со съездом с горы, ему прямо под колеса вылетает ребенок. Уже через долю секунды снегоуборщик проезжает прямо по ребенку. (подробности)