2018-12-13T08:46:33+03:00
Происшествия

В СК рассказали об алкоголе в крови водителя погрузчика, переехавшего девочку в Междуреченске

Трагедия произошла 7 декабря
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: "Типичный Междуреченск" / "ВКонтакте"Фото: "Типичный Междуреченск" / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В СУ СК по Кемеровской области озвучили результаты медицинского освидетельствования водителя погрузчика, который 7 декабря переехал девочку, скатившуюся с горки в Междуреченске.

– По результатам обследования у мужчины не выявлено опьянения – ни алкогольного, ни наркотического, – отметили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла днем 7 декабря на площади около Дворца культуры. Погрузчик убирал снег около деревянной горки, с которой катались дети. В момент, когда техника работала близко с горкой, с нее скатилась маленькая девочка – ребенок угодил прямо под колесо погрузчика. Водитель же не заметил школьницу и переехал ее. Девочка скончалась на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кузбассовцы несут игрушки к месту гибели ребенка под колесами погрузчика

Стихийный мемориал образовался на месте гибели ребенка, и в течение всей субботы, 8 декабря, горожане приходили сюда, чтобы почтить память погибшей девочки. Первые свечи появились прямо возле горки еще накануне, но позже мемориал перенесли на несколько метров в сторону. Свечи, сладости, игрушки – все это напоминает горожанам о страшной трагедии и о том, что из-за беспечности и невнимательности может оборваться чья-то хрупкая жизнь. (подробности)

После гибели ребенка на горке в Междуреченске уволен директор коммунальной компании

– Знаете, у меня такое ощущение по городу, что многие вещи у нас происходят с полным отсутствием контроля. Поэтому, Григорий Дмитриевич, вы сегодня должны написать заявление на отставку. Такой подход к делу просто недопустим, – заявил Владимир Чернов. (подробности)

Момент наезда на ребенка погрузчиком в Междуреченске попал на видео

Камера наблюдения зафиксировала, как по площадки перед Дворцом культуры ездит снегоуборочная техника. Погрузчик проезжает мимо горки, на которой находится несколько детей. Техника едет в обратную сторону, и в тот момент, когда снегоуборщик равняется со съездом с горы, ему прямо под колеса вылетает ребенок. Уже через долю секунды снегоуборщик проезжает прямо по ребенку. (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом
Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом
В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу
Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив
Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера
В Шерегеше застрелили медведя-шатуна
Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске
В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки
В Кузбассе задымился автобус
На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус
Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом
Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог
В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан