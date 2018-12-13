2018-12-13T09:15:31+03:00
Общество

Дети находились под радиоактивным излучением в кузбасской школе

Из-за превышения радона в воздухе закрыли несколько кабинетов
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В кузбасской школе дети учились в кабинетах с радиоактивным излучением. Нарушения обнаружили специалисты Роспотребнадзора.

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области проверило школу в поселке Верх-Падунский Топкинского района. в ходе проверки было установлено, что в помещении спортивного зала, кабинете информатики и кабинете для занятий четвертого класса превышено содержание радона в воздухе. При этом мощность эффективной дозы гамма-излучения в помещениях не превышает мощности дозы гамма-излучения на открытой местности.

В отношении руководства школы был составлен административный протокол, а также протокол о временном запрете деятельности. Суд, рассмотрев материалы проверки, постановил закрыть указанные кабинеты на 90 суток. Руководство школы должно устранить нарушения в установленный срок.

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