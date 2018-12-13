2018-12-13T09:45:09+03:00
Происшествия

Пожаром на шахте в Кузбассе заинтересовалась прокуратура

ЧП произошло утром 13 декабря
Екатерина БОРМОТОВА
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Прокуратура Кемеровской области проводит проверку по факту пожара на шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецком районе. В момент ЧП под землей находились 118 человек.

- В связи с инцидентом Кемеровским межрайонным прокурором по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли организована и проводится проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц шахты и органов государственного надзора и контроля, - сообщили в прокуратуре.

Сигнал о возгорании магистрального ленточного конвейера поступил в 07.49. В момент ЧП под землей находились 118 горняков – все они вышли на поверхность. В результате инцидента никто не пострадал.

В данным момент очаг возгорания локализован. Создана специальная комиссия, которая установит причину произошедшего.

Отметим, что летом из-за возгорания кабеля с шахты «Ерунаковская-8» эвакуировали 114 горняков.

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