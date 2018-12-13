2018-12-13T10:07:30+03:00
Общество

В Кузбассе создадут механизм защиты от закредитованности населения

В КемГУ появится центр повышения финансовой грамотности
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Власти Кузбасса создадут единый механизм защиты населения Кемеровской области от закредитованности. Об этом рассказал заместитель губернатора по экономическому развитию Денис Шамгунов.

– Сергей Цивилев поставил задачу систематизировать работу по повышению финансовой грамотности населения. Была поставлена задача – разработать единую областную программу, которая объединит все усилия на достижение общей цели – повышение финансовой грамотности и снижение уровня закредитованности населения, – рассказал Денис Шамгунов.

Как отметил заместитель губернатора, Кузбасс является самым закредитованным регионом Сибири. Кроме того, Кемеровская область входит в Топ-10 регионов, где живут самые необязательные заемщики.

Кузбасские власти приняли решение о создании центр повышения финансовой грамотности населения на базе КемГУ.

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