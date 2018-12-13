Кемеровский кинотеатр эвакуировали во время сеанса

13 Дек. 10:09 2018-12-13T10:09:20+03:00

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Кемеровский кинотеатр «Космос» эвакуировали во время сеанса. В здании прозвучали пожарные сирены.

Инцидент произошел около 12.00 13 декабря. Как пояснили «Комсомольской правде» в администрации кинотеатра, тревога была учебной.

– Всего из здания были эвакуированы 36 посетителей и 13 работников кинотеатра, –пояснила собеседница издания.

Эвакуация заняла несколько минут. После этого зрители вернулись к просмотру фильмов, а персонал – к своим обязанностям.