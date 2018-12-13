2018-12-13T10:09:20+03:00
Общество

Кемеровский кинотеатр эвакуировали во время сеанса

В здании сработала пожарная тревога
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: 2ГИСФото: 2ГИС
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Кемеровский кинотеатр «Космос» эвакуировали во время сеанса. В здании прозвучали пожарные сирены.

Инцидент произошел около 12.00 13 декабря. Как пояснили «Комсомольской правде» в администрации кинотеатра, тревога была учебной.

– Всего из здания были эвакуированы 36 посетителей и 13 работников кинотеатра, –пояснила собеседница издания.

Эвакуация заняла несколько минут. После этого зрители вернулись к просмотру фильмов, а персонал – к своим обязанностям.

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