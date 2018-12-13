2018-12-13T14:10:30+03:00
Общество

Пять лет у жителей Кузбасса снижаются реальные доходы

Замгубернатора связал это с кредитами
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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В Кузбассе в течение пяти лет снижаются реальные доходы населения. Заместитель губернатора по экономическому развитию Денис Шамгунов отметил, что виной тому стала закредитованность жителей.

По словам Шамгунова, на сегодняшний день на каждого жителя области, включая детей, приходится 90 тысяч долга по кредитам. При этом год назад эта сумма составляла 70 тысяч рублей. К примеру, в остальных регионах Сибири эти показатели наоборот снижаются. В Новосибирской области на душу населения приходится 77 тысяч рублей, В Томской – 65 тысяч рублей.

– Высокий уровень задолженности влияет на показатель уровня доходов населения. Несмотря на то, что у нас растет заработная плата, уровень реальных доходов населения снижается. Это из-за роста закредитованности. В течение пяти лет реальные доходы населения снижаются, – отметил Денис Шамгунов.

Напомним, что в Кузбассе планируют создать механизм защиты от закредитованности населения.

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