В Новокузнецке осудят водителя мусоровоза, насмерть сбившего пенсионерку
В Новокузнецке на скамье подсудимых оказался местный житель, который за рулем мусоровоза смертельно травмировал пенсионерку. Мужчина признал свою вину.
Смертельный инцидент произошел в конце июля на дворе дома на улице Ноградской. Водитель мусоровоза наехал на 76-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась в карете скорой помощи.
В отношении 38-летнего водителя, который ранее уже был судим, было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования мужчина дал признательные показания.
Следствие также установило, что ДТП произошло из-за нарушения водителем грузового автомобиля правил дорожного движения – при повороте направо он не убедился в безопасности и в результате не заметил женщину-пешехода, наехав на нее правым передним колесом, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.