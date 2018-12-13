В Новокузнецке осудят водителя мусоровоза, насмерть сбившего пенсионерку

13 Дек. 10:47 2018-12-13T11:31:49+03:00

Фото с места происшествия предоставлено ГУ МВД по Кемеровской области

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В Новокузнецке на скамье подсудимых оказался местный житель, который за рулем мусоровоза смертельно травмировал пенсионерку. Мужчина признал свою вину.

Смертельный инцидент произошел в конце июля на дворе дома на улице Ноградской. Водитель мусоровоза наехал на 76-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась в карете скорой помощи.

В отношении 38-летнего водителя, который ранее уже был судим, было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования мужчина дал признательные показания.

Следствие также установило, что ДТП произошло из-за нарушения водителем грузового автомобиля правил дорожного движения – при повороте направо он не убедился в безопасности и в результате не заметил женщину-пешехода, наехав на нее правым передним колесом, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.