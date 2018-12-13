Схема: Светофоры на кемеровском перекрестке изменили режим работы

СЕГОДНЯ 11:18 2018-12-13T11:18:11+03:00

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В Кемерове с 13 декабря изменилась схема работы светофоров на пересечении проспекта Притомского с улицей Терешковой. Об этом сообщили в кемеровском Центре организации дорожного движения.

Специалисты разработали схему изменения пофазного разъезда на перекрестке Притомский – Терешковой. Она позволяет увеличить время проезда транспортных средств от бульвара Строителей в утренний час пик, а также от проспекта Октябрьского в вечерний час пик.

Схема: ЦОДД

Специалисты продолжат мониторить ситуацию с пропускной способностью на данном пересечении и при необходимости будут вносить изменения в организацию дорожного движения на данном участке улично-дорожной сети.