Кемеровчанам больше не будут доставлять любимые суши и пиццу
В Кемерове закрылась одна из популярных служб доставки суши и пиццы. Об этом поклонники фаст-фуда узнали из социальных сетей.
Еще накануне на странице в соцсетях проводили розыгрыши и объявляли победителей, а уже сегодня появилось объявление о прекращении доставки любимых пиццы и суши.
- Друзья, наша доставка больше не принимает заказы. Мы закрылись, - такое печальное сообщение разместили на странице в социальной сети. Телефон, указанный на странице, также больше не отвечает. Как стало известно, это связано с продажей бизнеса.
Фото: vk.com
Впрочем, в Новокузнецке служба доставки еды пока работает: оператор не только ответил на звонок, но и принял заказ.
- Нет, в Новокузнецке мы пока закрываться не планируем, - доброжелательно ответила оператор на вопрос о дальнейшей работе.