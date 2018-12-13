2018-12-13T12:52:07+03:00
Общество

Кемеровчанам больше не будут доставлять любимые суши и пиццу

Известная компания по доставке суши объявила о своем закрытии
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КПАрхив КПФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кемерове закрылась одна из популярных служб доставки суши и пиццы. Об этом поклонники фаст-фуда узнали из социальных сетей.

Еще накануне на странице в соцсетях проводили розыгрыши и объявляли победителей, а уже сегодня появилось объявление о прекращении доставки любимых пиццы и суши.

- Друзья, наша доставка больше не принимает заказы. Мы закрылись, - такое печальное сообщение разместили на странице в социальной сети. Телефон, указанный на странице, также больше не отвечает. Как стало известно, это связано с продажей бизнеса.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

Впрочем, в Новокузнецке служба доставки еды пока работает: оператор не только ответил на звонок, но и принял заказ.

- Нет, в Новокузнецке мы пока закрываться не планируем, - доброжелательно ответила оператор на вопрос о дальнейшей работе.

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