Кемеровчанин пойдет под суд за надругательство над 11-летней соседкой по общежитию

СЕГОДНЯ 12:59 2018-12-13T12:59:48+03:00

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В Кемерове местный житель пойдет под суд за надругательство над 11-летней девочкой. Пьяный мужчина заманил ребенка в свою комнату под предлогом посмотреть котенка.

Случай произошел в мае этого года. По версии следствия, 29-летний кемеровчанин, будучи пьяным, пригласил 11-летнюю соседку по общежитию в свою комнату, пообещав ей показать котенка. Ранее мужчина сожительствовал с тетей девочки, поэтому ребенок, не заподозрив обмана, зашла в комнату к знакомому. Здесь мужчина несколько раз ударил девочку, после чего совершил над ней насильственное преступление сексуального характера.

О произошедшем узнали родители ребенка, которые вызвали скорую помощь и полицию. Злоумышленника задержали в своей комнате – он признал свою вину. В отношении ранее судимого кемеровчанина возбудили уголовное дело. На время следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование завершено – дело передано в суд.