2018-12-13T12:59:48+03:00
Происшествия

Кемеровчанин пойдет под суд за надругательство над 11-летней соседкой по общежитию

Мужчина заманил девочку в свою комнату под предлогом посмотреть котенка
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Кемеровчанин заманил девочку в свою комнату под предлогом посмотреть котенкаКемеровчанин заманил девочку в свою комнату под предлогом посмотреть котенкаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В Кемерове местный житель пойдет под суд за надругательство над 11-летней девочкой. Пьяный мужчина заманил ребенка в свою комнату под предлогом посмотреть котенка.

Случай произошел в мае этого года. По версии следствия, 29-летний кемеровчанин, будучи пьяным, пригласил 11-летнюю соседку по общежитию в свою комнату, пообещав ей показать котенка. Ранее мужчина сожительствовал с тетей девочки, поэтому ребенок, не заподозрив обмана, зашла в комнату к знакомому. Здесь мужчина несколько раз ударил девочку, после чего совершил над ней насильственное преступление сексуального характера.

О произошедшем узнали родители ребенка, которые вызвали скорую помощь и полицию. Злоумышленника задержали в своей комнате – он признал свою вину. В отношении ранее судимого кемеровчанина возбудили уголовное дело. На время следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование завершено – дело передано в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове открыли первый в регионе детский технопарк
В Кузбассе пройдут предновогодние ярмарки
Кемеровчанам больше не будут доставлять любимые суши и пиццу
Схема: Светофоры на кемеровском перекрестке изменили режим работы
В Новокузнецке осудят водителя мусоровоза, насмерть сбившего пенсионерку
Пять лет у жителей Кузбасса снижаются реальные доходы
Кемеровский кинотеатр эвакуировали во время сеанса
В Кузбассе создадут механизм защиты от закредитованности населения
Пожаром на шахте в Кузбассе заинтересовалась прокуратура
Дети находились под радиоактивным излучением в кузбасской школе
В СК рассказали об алкоголе в крови водителя погрузчика, переехавшего девочку в Междуреченске
В Кемерове на «зебре» сбили 78 человек
Кемеровский снежный городок проверили сотрудники полиции и МЧС
Кузбасский маткапитал будут выплачивать еще три года
Кузбассовец задолжал знакомой денег и лишился техники на три миллиона рублей
В Кемерове пройдет чемпионат России по боксу
В Кузбассе стартует акция «Рождество для всех и каждого»
Новый прокурор назначен в городе Междуреченске
В Кемерове 11-летний мальчик пропал во время прогулки
В Кемерове несколько пожарных подразделений тушили вещи на балконе
Кузбасс вошел в тройку лидеров по внедрению электронных «больничных»
Житель Кемерова избивал дочь из-за подозрений в курении
В Новокузнецке злоумышленники ограбили кузнеца
За лже-минирование детского сада кемеровчанка заплатит 17 тысяч рублей
В Кемерове проверили качество хлеба
В Кемерове изъяли из продажи более 30 тысяч единиц опасной пиротехники
В Новокузнецке пропал мужчина с татуировкой «Не буди»
Жительница Кузбасса отдала 37 тысяч рублей за несуществующую косметику и игрушки