В Кузбассе пройдут предновогодние ярмарки

СЕГОДНЯ 13:20 2018-12-13T13:20:13+03:00

Купить продукты по сниженным ценам можно будет в семи кузбасских городах

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В семи кузбасских городах пройдут предновогодние сельскохозяйственные ярмарки. На них кузбассовцы смогут купить продукты к новогоднему столу по сниженным ценам.

В шести крупных городах Кемеровской области, среди которых Новокузнецк, Белово, Прокопьевск, Киселевск, Анжеро-Судженск и Междуреченск, предновогодние ярмарки пройдут уже в следующую пятницу, 21 декабря, сообщили в областном департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В Кемерове ярмарка пройдет в среду, 26 декабря. местом проведения в этот раз станет площадка автостоянки здания №2 администрации Кемеровской области на проспекте Советском. В ней примут участие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области и Алтайского края. Ярмарка откроется в 09.30.