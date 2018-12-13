Фильм о кемеровской «Зимней вишне» покажут по федеральному каналу

13 Дек. 14:24 2018-12-13T14:24:52+03:00

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Документальный фильм о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» покажут по федеральному телеканалу. Премьера состоится 13 декабря в 23.00.

На телеканале ТВ-3 стартовал документальный проект «Это реальная история», в котором рассматриваются самые громкие преступления, совершенные в России за последние годы. Это девять фильмов, героями которых выступают жертвы, свидетели и обвиняемые, то есть те, кто лично это пережил.

– В этих фильмах есть о чем поговорить и над чем подумать, – утверждает исполнительный продюсер проекта Александр Уржанов. – Их герои – не свихнувшиеся маньяки и не людоеды, а простые люди, на месте которых мог оказаться каждый из нас.

Восьмой фильм посвящен пожару в ТРЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта и унес жизни 60 человек. Он потряс всю страну, так как большинством жертв пожара стали дети, которые пришли в кинотеатр вместе с родителями, чтобы отметить первый день весенних каникул. В данный момент в СИЗО находятся 14 человек, которым предъявлены обвинения по уголовному делу, возбужденному после пожара. Еще один обвиняемый объявлен в федеральный розыск.

Премьера фильма состоится уже сегодня в 23.00.

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