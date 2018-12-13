2018-12-13T14:24:52+03:00
Происшествия

Фильм о кемеровской «Зимней вишне» покажут по федеральному каналу

Премьера состоится 13 декабря в 23.00
Екатерина БОРМОТОВА
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Фильм о кемеровской «Зимней вишне» покажут по федеральному каналуФильм о кемеровской «Зимней вишне» покажут по федеральному каналуФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Документальный фильм о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» покажут по федеральному телеканалу. Премьера состоится 13 декабря в 23.00.

На телеканале ТВ-3 стартовал документальный проект «Это реальная история», в котором рассматриваются самые громкие преступления, совершенные в России за последние годы. Это девять фильмов, героями которых выступают жертвы, свидетели и обвиняемые, то есть те, кто лично это пережил.

– В этих фильмах есть о чем поговорить и над чем подумать, – утверждает исполнительный продюсер проекта Александр Уржанов. – Их герои – не свихнувшиеся маньяки и не людоеды, а простые люди, на месте которых мог оказаться каждый из нас.

Восьмой фильм посвящен пожару в ТРЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта и унес жизни 60 человек. Он потряс всю страну, так как большинством жертв пожара стали дети, которые пришли в кинотеатр вместе с родителями, чтобы отметить первый день весенних каникул. В данный момент в СИЗО находятся 14 человек, которым предъявлены обвинения по уголовному делу, возбужденному после пожара. Еще один обвиняемый объявлен в федеральный розыск.

Премьера фильма состоится уже сегодня в 23.00.

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В электронной справочной Верховного суда опубликована карточка производства по заявлению Генина. В ней говорится, что пожарный просит признать недействительными 15 пунктов БУПО – 3, 6, 30, 33, 35, 41, 73, 76, 145, 216, 218, 220, 222, 223 и 224. Так, например, пункт 3 гласит, что «выполнение требований Боевого устава является обязательным для всего личного состава органов управления и подразделений пожарной охраны, участвующего в тушении пожаров и проведении АСР». (подробности)

Пострадавшие в «Зимней вишне» получат еще 4,6 миллиона рублей

«Выделить МЧС России в 2018 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 4600 тысяч рублей для предоставления в 2018 году из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, пострадавших в результате пожара…», – говорится в распоряжении. (подробности)

С собственника кемеровской «Зимней вишни» взыщут более 101,7 миллиона рублей в счет погашения долга

- Взыскать с открытого акционерного общества «Кемеровский кондитерский комбинат» в пользу индивидуального предпринимателя Бабкина Николая Петровича 100 000 000 рублей основного долга, 1 536 567,09 рубля процентов, 200 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины, всего — 101 736 567,09 рубля, - сообщается в решении суда под председательством Двитрия Гребенникова. (подробности)

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