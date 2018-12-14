2018-12-14T04:07:02+03:00
Происшествия

Кемеровчане попали в страшное ДТП с ассенизаторской машиной в Сочи

Женщина впала в кому, а мужчина сломал ребра [видео]
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Кемеровчане пострадали в страшной аварии с ассенизаторской машиной на перекрестке в Сочи. Женщина находится в коме, а ее супруг отделался переломом ребер.

ДТП с ассенизаторской машиной.Автор: "ДТП и ЧП Сочи" / Instagram

ДТП на пересечении улиц Виноградной и Волжской произошло несколько дней назад. Здесь столкнулись автомобиль Honda CR-V и автоцистерна. В результате аварии женщина, которая находилась в иномарке, получила тяжелые травмы и впала в кому. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое с неблагоприятным исходом. Супруг отделался переломом ребер. Оба пострадавших раньше проживали в Кемерове, сообщает Telegram-канал «Бузотеры и воронье».

По сведениям канала, женщина в момент аварии была не пристегнута, что и стало причиной тяжелых травм.

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