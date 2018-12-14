2018-12-14T05:07:43+03:00
Происшествия

Кемеровские студенты меняли наркотики на криптовалюту

Молодых людей приговорили к 8,5 годам колонии
Екатерина БОРМОТОВА
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Двое кемеровских студентов проведут по 8,5 лет в тюрьме за продажу наркотиков Фото предоставлено ГУ МВД по Кемеровской областиДвое кемеровских студентов проведут по 8,5 лет в тюрьме за продажу наркотиков Фото предоставлено ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кемерове студенты одного из техникумов продавали наркотики за криптовалюту. Молодых людей посадили в тюрьму на 8,5 лет.

Студентов кемеровского техникума 18 и 19 лет задержали осенью прошлого года. Во время обыска в квартире, которую они арендовали, полицейские нашли дозы спайса общей массой 30 граммов, семь граммов «соли» и около 1,5 килограмма реагента, который используется для изготовления курительных смесей. Также полицейские установили места закладок, где лежали дозы, подготовленные к сбыту.

В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования они полностью признали свою вину. Наркодилеры рассказали, что работали в интернет-магазине, который торговал запрещенными веществами.

- Они получали оптовые партии синтетических наркотиков и разносили дозы по тайникам. Позже подельники стали самостоятельно изготавливать спайс на арендованной квартире и сбывать его бесконтактным способом, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Участие молодых людей в схеме торговли запрещенными веществами оплачивалось криптовалютой. Суд признал студентов виновными и назначил им наказание в виде реального лишения свободы. За решеткой каждый из них проведет 8,5 лет.

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