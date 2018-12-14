2018-12-14T05:53:27+03:00
Общество

В Новокузнецке ищут 47-летнюю женщину

Горожанка пропала 7 декабря
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Листовка «Лиза Алерт»Листовка «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

В Новокузнецке без вести пропала 47-летняя Наталья Васильевна Хусенова. Женщину разыскивают волонтеры.

Как рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», Наталья Хусенова 7 декабря ушла из дома в неизвестном направлении. После этого ее никто не видел.

Рост Натальи составляет 160 сантиметров, у нее короткие рыжие волосы, зеленые глаза, плотное телосложение.

В день исчезновения пропавшая была одета в синий пуховик до колен, синие штаны, розовую кофту и красный берет.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Натальи Хусеновой, обращаться по телефонам:

8-800-700-5452 или 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Кузбасса предупреждают о метелях
Трое новокузнечан выбивали у бизнесмена несуществующий долг
Кемеровские студенты меняли наркотики на криптовалюту
Кемеровчане попали в страшное ДТП с ассенизаторской машиной в Сочи
Самая сильная женщина ищет в Кузбассе родителей, которые 33 года назад пытались ее убить
Фильм о кемеровской «Зимней вишне» покажут по федеральному каналу
В Кемерове открыли первый в регионе детский технопарк
В Кузбассе пройдут предновогодние ярмарки
Кемеровчанин пойдет под суд за надругательство над 11-летней соседкой по общежитию
Кемеровчанам больше не будут доставлять любимые суши и пиццу
Схема: Светофоры на кемеровском перекрестке изменили режим работы
В Новокузнецке осудят водителя мусоровоза, насмерть сбившего пенсионерку
Пять лет у жителей Кузбасса снижаются реальные доходы
Кемеровский кинотеатр эвакуировали во время сеанса
В Кузбассе создадут механизм защиты от закредитованности населения