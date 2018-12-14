2018-12-14T05:53:27+03:00
Общество

В Новокузнецке ищут 47-летнюю женщину

Горожанка пропала 7 декабря
Кирилл ЧАЩИН
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Листовка «Лиза Алерт»Листовка «Лиза Алерт»
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В Новокузнецке без вести пропала 47-летняя Наталья Васильевна Хусенова. Женщину разыскивают волонтеры.

Как рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», Наталья Хусенова 7 декабря ушла из дома в неизвестном направлении. После этого ее никто не видел.

Рост Натальи составляет 160 сантиметров, у нее короткие рыжие волосы, зеленые глаза, плотное телосложение.

В день исчезновения пропавшая была одета в синий пуховик до колен, синие штаны, розовую кофту и красный берет.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Натальи Хусеновой, обращаться по телефонам:

8-800-700-5452 или 112.

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