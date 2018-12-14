2018-12-14T07:00:39+03:00
Происшествия

Трое новокузнечан выбивали у бизнесмена несуществующий долг

Злоумышленники могут лишиться свободы на 15 лет
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КП.Архив КП.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Трое новокузнечан – отец и сын Дмитрий и Артем Рыковы и их приятель Вадим Животов – оказались на скамье подсудимых за вымогательство и избиение предпринимателя. Мужчины пытались в буквальном смысле выбить долг у бизнесмена.

Предприниматель из Прокопьевска с приятелем организовали компанию, которая занималась строительством и сдачей в аренду техники для горной промышленности. Когда у бизнесменов возникли разногласия, они разделили бизнес и разошлись полюбовно. Каждый занялся своим делом. Однако в августе 2017 года предпринимателю стали звонить незнакомые ему люди. Все хотели только одного: сообщить, что с ним ищет встречи Дмитрий Рыков, известный тем, что занимается «решением проблем» и «выбиванием долгов». Как оказалось, Рыков вместе со своим сыном и приятелем придумали версию об оставшемся долге и решили обложить предпринимателя данью.

Вымогатели встретились с прокопчанином у кафе на улице Гончарова и потребовали два миллиона рублей. Тот попытался убедить преступную троицу, что никаких долгов нет, однако те стояли на своем. А когда получили в очередной раз отказ, подкараулили бизнесмена на автомойке и избили его. И лишь после этого коммерсант обратился в полицию за помощью.

Как сообщает новостной портал city-n, примерно в то же время у коммерсанта сожгли экскаватор, и сейчас устанавливаются причастные к этому преступлению люди. А вот вымогатели уже предстали перед судом в рамках рассмотрения дела о вымогательстве. Они признали свою вину в том, что избили коммерсанта, однако уверяют, что денег не требовали. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

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