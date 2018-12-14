Жителей Кузбасса предупреждают о метелях

14 Дек. 07:05 2018-12-14T07:05:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Госавтоинспекция предупреждает жителей Кузбасс о сильном снеге и метелях. Кроме того, порывы ветра в регионе могут достигать 15-20 метров в секунду

– На дорогах возможно образование снежных отложений, переметов, гололедных явлений, – отметили в Госавтоинспекции Кузбасса. – Водителям стоит учитывать погодные и дорожные условия при выборе скоростного режима, дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала. Следует избегать резких маневров на зимней дороге.

Инспекторы просят быть осторожными и пешеходам: переходить дорогу только по «зебре», на остановках дожидаться полной остановки автобуса или троллейбуса, прежде чем начать посадку.