Жителей Кузбасса предупреждают о метелях
Госавтоинспекция предупреждает жителей Кузбасс о сильном снеге и метелях. Кроме того, порывы ветра в регионе могут достигать 15-20 метров в секунду
– На дорогах возможно образование снежных отложений, переметов, гололедных явлений, – отметили в Госавтоинспекции Кузбасса. – Водителям стоит учитывать погодные и дорожные условия при выборе скоростного режима, дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала. Следует избегать резких маневров на зимней дороге.
Инспекторы просят быть осторожными и пешеходам: переходить дорогу только по «зебре», на остановках дожидаться полной остановки автобуса или троллейбуса, прежде чем начать посадку.