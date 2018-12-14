2018-12-14T07:05:35+03:00
Общество

Жителей Кузбасса предупреждают о метелях

Инспекторы ГИБДД просят водителей быть осторожными
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Госавтоинспекция предупреждает жителей Кузбасс о сильном снеге и метелях. Кроме того, порывы ветра в регионе могут достигать 15-20 метров в секунду

– На дорогах возможно образование снежных отложений, переметов, гололедных явлений, – отметили в Госавтоинспекции Кузбасса. – Водителям стоит учитывать погодные и дорожные условия при выборе скоростного режима, дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала. Следует избегать резких маневров на зимней дороге.

Инспекторы просят быть осторожными и пешеходам: переходить дорогу только по «зебре», на остановках дожидаться полной остановки автобуса или троллейбуса, прежде чем начать посадку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое новокузнечан выбивали у бизнесмена несуществующий долг
В Новокузнецке ищут 47-летнюю женщину
Кемеровские студенты меняли наркотики на криптовалюту
Кемеровчане попали в страшное ДТП с ассенизаторской машиной в Сочи
Самая сильная женщина ищет в Кузбассе родителей, которые 33 года назад пытались ее убить
Фильм о кемеровской «Зимней вишне» покажут по федеральному каналу
В Кемерове открыли первый в регионе детский технопарк
В Кузбассе пройдут предновогодние ярмарки
Кемеровчанин пойдет под суд за надругательство над 11-летней соседкой по общежитию
Кемеровчанам больше не будут доставлять любимые суши и пиццу
Схема: Светофоры на кемеровском перекрестке изменили режим работы
В Новокузнецке осудят водителя мусоровоза, насмерть сбившего пенсионерку
Пять лет у жителей Кузбасса снижаются реальные доходы
Кемеровский кинотеатр эвакуировали во время сеанса
В Кузбассе создадут механизм защиты от закредитованности населения