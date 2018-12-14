В Новокузнецке автобус переехал женщину
В Новокузнецке автобус ПАЗ переехал женщину. Пострадавшую на «скорой» доставили в больницу.
Как рассказали «Комсомольской правде» в УГИБДД по Новокузнецку, наезд на пешехода произошел в четверг в 16.50 на улице Зыряновская.
Женщина попала под автобус в Новокузнецке.
– Водитель 1989 года рождения, управляя автобусом, двигался по улице Зыряновская в направлении улицы Толбухина и напротив дома №47 совершил наезд на пешехода, – рассказали в ГИБДД. – Под колеса попала женщина 1956 года рождения. Она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате ДТП горожанка получила травмы и была доставлена в больницу, ей назначили стационарное лечение.
Как отмечают очевидцы, наезд на пешехода совершил водитель автобуса № 5.