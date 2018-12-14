В Новокузнецке автобус переехал женщину

14 Дек. 07:57 2018-12-14T08:05:00+03:00

Кадры с места появились в Сети [видео]

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке автобус ПАЗ переехал женщину. Пострадавшую на «скорой» доставили в больницу.

Как рассказали «Комсомольской правде» в УГИБДД по Новокузнецку, наезд на пешехода произошел в четверг в 16.50 на улице Зыряновская.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/682168" frameborder="0"></iframe> Женщина попала под автобус в Новокузнецке.

– Водитель 1989 года рождения, управляя автобусом, двигался по улице Зыряновская в направлении улицы Толбухина и напротив дома №47 совершил наезд на пешехода, – рассказали в ГИБДД. – Под колеса попала женщина 1956 года рождения. Она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП горожанка получила травмы и была доставлена в больницу, ей назначили стационарное лечение.

Как отмечают очевидцы, наезд на пешехода совершил водитель автобуса № 5.