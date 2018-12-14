2018-12-14T08:20:12+03:00
Общество

Кемеровчан приглашают на праздники в честь открытия снежных городков

Праздники состоятся сразу на трех городских площадках
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "Лесная поляна - сообщество жителей", Клавдия Подлеснова.Фото: vk.com, "Лесная поляна - сообщество жителей", Клавдия Подлеснова.
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В последний рабочий день недели кемеровчане могут поучаствовать в празднике в честь открытия снежных городков. В программе – конкурсы и чаепитие.

Сразу три снежных городка открываются 14 декабря в областном центре. И часть этого пройдут праздничные мероприятия с участием сказочных персонажей. В 14:00 гостей ждут на проспекте Ленина, 150А и проспекте Октябрьском, 93 – именно здесь пройдут веселые праздники.

- Веселые программы с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей состоятся на зимних развлекательных площадках, которые создали кемеровчане, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово.

Помимо веселья организаторы обещают угостить малышей сладостями и напоить горячим чаем. К слову, в этот же день откроется еще один снежный городок – в парке «Лесная сказка» в микрорайоне Лесная поляна. Здесь уже готовы каток и горки, установлены светодиодные фигуры и композиция из огромных елочных игрушек, появилось «Дерево счастья», а главная елка в парке уже сияет разноцветными огоньками. Начало праздника – в 14:00.

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