Кемеровчан приглашают на праздники в честь открытия снежных городков
В последний рабочий день недели кемеровчане могут поучаствовать в празднике в честь открытия снежных городков. В программе – конкурсы и чаепитие.
Сразу три снежных городка открываются 14 декабря в областном центре. И часть этого пройдут праздничные мероприятия с участием сказочных персонажей. В 14:00 гостей ждут на проспекте Ленина, 150А и проспекте Октябрьском, 93 – именно здесь пройдут веселые праздники.
- Веселые программы с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей состоятся на зимних развлекательных площадках, которые создали кемеровчане, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово.
Помимо веселья организаторы обещают угостить малышей сладостями и напоить горячим чаем. К слову, в этот же день откроется еще один снежный городок – в парке «Лесная сказка» в микрорайоне Лесная поляна. Здесь уже готовы каток и горки, установлены светодиодные фигуры и композиция из огромных елочных игрушек, появилось «Дерево счастья», а главная елка в парке уже сияет разноцветными огоньками. Начало праздника – в 14:00.