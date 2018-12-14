2018-12-14T08:20:12+03:00
Общество

Кемеровчан приглашают на праздники в честь открытия снежных городков

Праздники состоятся сразу на трех городских площадках
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, "Лесная поляна - сообщество жителей", Клавдия Подлеснова.Фото: vk.com, "Лесная поляна - сообщество жителей", Клавдия Подлеснова.
Изменить размер текста:

В последний рабочий день недели кемеровчане могут поучаствовать в празднике в честь открытия снежных городков. В программе – конкурсы и чаепитие.

Сразу три снежных городка открываются 14 декабря в областном центре. И часть этого пройдут праздничные мероприятия с участием сказочных персонажей. В 14:00 гостей ждут на проспекте Ленина, 150А и проспекте Октябрьском, 93 – именно здесь пройдут веселые праздники.

- Веселые программы с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей состоятся на зимних развлекательных площадках, которые создали кемеровчане, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово.

Помимо веселья организаторы обещают угостить малышей сладостями и напоить горячим чаем. К слову, в этот же день откроется еще один снежный городок – в парке «Лесная сказка» в микрорайоне Лесная поляна. Здесь уже готовы каток и горки, установлены светодиодные фигуры и композиция из огромных елочных игрушек, появилось «Дерево счастья», а главная елка в парке уже сияет разноцветными огоньками. Начало праздника – в 14:00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом
Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом
В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу
Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив
Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера
В Шерегеше застрелили медведя-шатуна
Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске
В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки
В Кузбассе задымился автобус
На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус
Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом
Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог
В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан