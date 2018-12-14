Кемеровским железнодорожникам недоплачивали зарплату

СЕГОДНЯ 08:32 2018-12-14T08:32:13+03:00

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Для того, чтобы работники ООО «ЖД-Сервис» получили заработную плату в полном объеме, потребовалось вмешательство транспортной прокуратуры.

Во время проверки, которую проводили сотрудники прокуратуры, выяснилось, что в ООО «ЖД - Сервис» при начислении и выплате заработной платы допускалось нарушение закона. Так, монтеры пути не получали даже минимального размера заработной платы, который установлен в Кузбассе на 2016-2018 годы. И лишь благодаря вмешательству прокуратуры справедливость удалось восстановить.

- По результатам проверки Кемеровской транспортной прокуратурой руководству ООО «ЖД - Сервис» внесено представление об устранении выявленных нарушений трудового законодательства, по итогам рассмотрения которого задолженность по заработной плате перед работниками полностью погашена, - сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Кроме того, в отношении юридического лица возбуждено дело об административных нарушениях.