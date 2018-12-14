Два самолета из Москвы не смогли вовремя приземлиться в Кемерове
Рейсы позже вылетели из столицы
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В пятницу утром, 14 декабря, два самолета из Москвы не смогли вовремя приземлиться в кемеровском аэропорту. Рейсы были задержаны на 20 и 35 минут.
Как рассказали «Комсомольской правде- Кемерово» в справочной кемеровского аэропорта, рейс компании «Аэрофлот» приземлился с задержкой в 20 минут, а самолет S7 с задержкой в 35 минут. Как отметили в справочной, оба самолета позже вылетели из Москвы. В чем причина этого – не известно.
– Из Кемерова все рейсы сегодня вылетели по расписанию, – отметили в справочной воздушной гавани.