В Кемерове при пожаре погибла пенсионерка

СЕГОДНЯ 09:05 2018-12-14T09:17:48+03:00

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Пожар, случившийся накануне в городе Кемерове, обернулся трагедией. После того, как возгорание было ликвидировано, оказалось, что хозяйка жилища погибла.

Накануне, 13 декабря, в 09:38 на пульт диспетчера поступил сигнал от очевидцев. Они сообщали, что в одном из частных домов на улице Интернациональной в Кемерове начался пожар. На место ЧП незамедлительно выдвинулись четыре единицы техники и 17 спасателей.

- На момент прибытия первого подразделения из окон одной из квартир в доме на двух хозяев шел дым, - сообщили подробности ЧП в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара в спальне обгорели стена, пол и вещи на площади три квадратных метра.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 09:59. Предварительной его причиной специалисты называют неосторожность при курении. К слову, «Правоохранительный портал Кузбасса» сообщает, что из дома эвакуировали его 60-летнюю хозяйку. Увы, спасти ее не удалось: уже в больнице женщина скончалась. Точную причину начала пожара и обстоятельства гибежли женщины устанавливают специалисты.