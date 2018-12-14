Чистить Кемерово от снега вышли 150 единиц техники

14 Дек. 09:45 2018-12-14T09:45:03+03:00

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В Кемерове дорожники выпустили 150 единиц техники для уборки улиц во время снегопада. Кроме того, вручную улицы чистят 250 рабочих.

Как отметили в мэрии, дорожники увеличили количество снегоуборочной техники из-за усилившегося снегопада. На дороги вышли 23 КамАЗа с плугами, щетками и пескоразбрасывателями, 40 самосвалов, шесть грейдеров, 16 погрузчиков, 33 самосвала. Также на линии вышли 27 тракторов со щетками. Вручную снег убирают более 250 рабочих.

–В первую очередь обработка проходит на основных транспортных артериях и дорогах с высокой интенсивностью движения, спусках и подъемах, участках торможения у остановок общественного транспорта и перекрестках, – отметили в мэрии.