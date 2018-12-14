2018-12-14T10:52:14+03:00
Происшествия

Стали известны подробности пожара в кемеровском СПИД-центре

Пожарные ликвидировали возгорание
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: сайт центра по профилактике и борьбе со СПИДом.Фото: сайт центра по профилактике и борьбе со СПИДом.
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Пожарные ликвидировали возгорание в кемеровском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом. В МЧС рассказали подробности инцидента.

– Возгорание произошло на втором этаже. Уже ликвидировали. На место выезжали четыре отделения, но не все они были задействованы. Предварительно установленная площадь пожара – около трех квадратных метров. Люди самостоятельно эвакуировались, никто не пострадал, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. – В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания.

Как отметили в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области, никто во время пожара не пострадал, все работники центра вернулись на свои места.

Напомним, что в пятницу днем произошел пожар в центре по профилактике и борьбе со СПИДом на проспекте Ланина, 121б. Во время пожара внутри здания находились люди.

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