2018-12-14T10:47:38+03:00
Общество

Сотни кемеровчан не могут уехать из Кировского района из-за пробок

Город стоит в 9-балльной пробке [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"
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Кемеровчане, находящиеся в Кировском районе, не могут покинуть район: движение автобусов нерегулярно, а водители такси отказываются ехать. Причина – многокилометровые пробки на Кузнецком и Логовом шоссе.

Кемеровчане делятся фотографиями и видео замерзших горожан, стоящих на остановках в ожидании транспорта. Как сообщают очевидцы, отчаявшиеся дождаться автобусов кемеровчане пытаются вызвать такси, однако и частники отказываются ехать. Они мотивируют отказ тем, что в Кировском и Рудничном районах множество ДТП, к тому же движение по Кузнецкому и Кузбасскому мостам затруднено. Так, из-за затора на Кузнецком мосту скорость движения там составляет не более трех километров в час.

Кемеровчане не могут уехать из Кировского района..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово

Впрочем, горожане советуют друг другу не ждать автобусов или такси, а ехать на трамвае.

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