Сотни кемеровчан не могут уехать из Кировского района из-за пробок
Кемеровчане, находящиеся в Кировском районе, не могут покинуть район: движение автобусов нерегулярно, а водители такси отказываются ехать. Причина – многокилометровые пробки на Кузнецком и Логовом шоссе.
Кемеровчане делятся фотографиями и видео замерзших горожан, стоящих на остановках в ожидании транспорта. Как сообщают очевидцы, отчаявшиеся дождаться автобусов кемеровчане пытаются вызвать такси, однако и частники отказываются ехать. Они мотивируют отказ тем, что в Кировском и Рудничном районах множество ДТП, к тому же движение по Кузнецкому и Кузбасскому мостам затруднено. Так, из-за затора на Кузнецком мосту скорость движения там составляет не более трех километров в час.
Кемеровчане не могут уехать из Кировского района..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово
Впрочем, горожане советуют друг другу не ждать автобусов или такси, а ехать на трамвае.