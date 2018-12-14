В Новокузнецке открылся спортивный корпус школы №41

14 Дек. 11:56 2018-12-14T12:03:11+03:00

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В Новокузнецке торжественно открыли спортивный корпус в общеобразовательной школе №41. Примечательно, что строительство современного спортивного комплекса оказалось возможным благодаря одному из выпускников школы.

Двухэтажное здание спортивного комплекса соединено с основным учебным зданием переходом. Здесь имеется все для того, чтобы школьники не просто занимались физкультурой, а имели возможность добиваться высоких спортивных результатов в разных дисциплинах. Так, в структуре комплекса предусмотрены тир, кабинет начальной военной подготовки, тренажерный зал для силовых нагрузок – все это расположено на цокольном этаже. На первом этаже – гарджероб, раздевалки, большой игровой зал, душевые, а на втором – фитнессззал, где будут проводиться занятия хореографией и гимнастикой, лечебной физкультурой, а также занятия на тренажерах. Кроме того, на территории школы обустроены игровая и воркаут площадки, беговая и велодорожки. А все покрытия – максимально безопасны для занятий спортом в любую погоду. К слову, строительство спорткомплекса велось в течение девяти месяцев.

- На большие праздники – такие, как 400-летие города и Новый год – принято дарить подарки. И ваш подарок наиболее ценен для школы, - поблагодарил глава города Сергей Кузнецов знаменитого выпускника школы №41 Владимира Лисина, который помог выстроить спортивный комплекс. – А мы со своей стороны обещаем выучиться и завоевать золотые медали.

директор школы Сергей Фиц, предприниматель Владимир Лисин и глава Новокузнецка Сергей Кузнецов торжественно открывают новый спортивный комплекс. Фото: кадр видеотрансляции Instagram/

Справка КП:

Владимир Лисин – российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг. Детство и юность провел в Новокузнецке, где окончил в 1973 году школу №41, а в 1978 году получил образование в СМИ (сегодня - СибГИУ). Предприниматель регулярно оказывает помощь школе, выражая таким образом признание учителям.