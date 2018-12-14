«Пешком быстрее»: Кемеровские пробки достигли 10 баллов

14 Дек. 11:59 2018-12-14T12:03:10+03:00

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Кемеровские пробки в пятницу днем достигли 10 баллов. Самые длинные заторы наблюдаются на улице Терешковой и Логовом шоссе и Кузнецком проспекте.

По данным «Яндекса» самая длинная пробка в Кемерове достигла 6,2 километра. Она длится от улицы Нахимова по Логовому шоссе, по Кузнецкому мосту и Кузнецкому проспекту. Пробка на улице Терешковой составляет 3,4 километра. Начинается она на улице Терешковой от пересечения с Сосновым бульваром, проходит через Кузбасский мост и тянется до улицы Гагарина. На протяжении затора зафиксировано три ДТП.

Как сообщили в городском управлении ГИБДД, сейчас все инспекторы работают на сложных участках и помогают ликвидировать заторы.

– В полном составе сотрудники работают на затрудненных местах, на подъездах к мостам. Работают совместно с дорожниками, которые вытягивают фуры тягачами и посыпают дороги. Инспектор в ручном режиме ликвидируют заторы, – отметили в ГИБДД.