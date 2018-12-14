Кузбасские полицейские уничтожили опасную горку

СЕГОДНЯ 12:23 2018-12-14T12:27:47+03:00

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В Топках полицейские добились уничтожения опасной горки, которая выходила на дорогу. Горку рядом со школой построили родители.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, в сотрудники ГИБДД обнаружили в городе Топки снежную горку, которая стояла на обочине дороги рядом со школой №9. Как оказалось, горку сделали родители школьников. Как отмечают полицейские, дети постоянно рисковали съехать на дорогу и оказаться под колесами, скатываясь с горки.

– Было принято решение незамедлительно демонтировать опасную горку. На место была вызвана дорожная техника, которая разрушила снежное сооружение, – отметили в МВД.