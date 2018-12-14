Сотрудники кузбасской компании получают премии за друзей

СЕГОДНЯ 12:47 2018-12-14T12:47:41+03:00

Изменить размер текста: A A

«Приведи друга и получи 5000 рублей»: на кузбасском предприятии креативно подошли к проблеме нехватки кадров и объявили вознаграждение за новых специалистов. Объявление о вознаграждении вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

Необычное решение проблемы нехватки кадров нашла одна из угольных компаний Кузбасса. Здесь не хватает сотрудников рабочих специальностей. Поэтому в центре подбора кадров решили искать специалистов по объявлению: тот, кто уже работает на предприятии, может привести друга или знакомого и получить за это премию в пять тысяч рублей. Правда, только если приведенный кандидат будет трудоустроен.

В социальных сетях, где выложено это объявление, развернулись целые баталии: одни уверены, что это сетевой маркетинг, а если и вправду приведешь друга, премию все равно не дадут. Другие же отмечают, что многие предприятия таким образом ищут работников.

- И все ноют, что работы нет. Тут работодатель уж и деньги предлагает за привлечение, - удивляется один из комментаторов в соцсети.

А на самом предприятии уверены: к моменту подведения итогов акции количество трудоустроенных и получивших премии будет немало.

- Насколько мне известно, благодаря этой акции уже трудоустроено 16 человек, - сообщил источник, знакомый с ситуацией. – Соответственно, 16 сотрудников уже получили обещанные премии.