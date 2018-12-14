Кемеровчанин снял в Березовском квартиру и обчистил ее

СЕГОДНЯ 13:15 2018-12-14T13:15:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Приехал на заработки, снял квартиру и получил от этого прибыль: видимо, по такой схеме решил действовать житель города Кемерово. Перед тем, как съехать со съемной квартиры, он распродал все, что там находилось.

49-летний житель Кемерова приехал в Березовский на заработки. Он вел себя спокойно, платил вовремя – одним словом, не доставлял арендатору никаких хлопот. До того самого дня, пока не пропустил платеж. Хозяин жилища отправился к квартиранту с проверкой, а когда открыл дверь, ахнул: некогда обставленная квартира оказалась абсолютно пустой. Из нее пропали не только мебель и бытовые приборы, но даже и раковина со смесителем! Арендатор тут же обратился за помощью в полицию.

Недобросовестного жильца вскоре нашли. Мужчина объяснил, что после увольнения решил вернуться домой, а чтобы возместить себе убытки от съема квартиры, по объявлениям распродал все имущество. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, сотрудники полиции сейчас разыскивают и постепенно возвращают похищенное имущество. Предприимчивому же кемеровчанину грозит лишение свободы на срок до пяти лет.