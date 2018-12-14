В Кемерове забили первую сваю Кассационного суда

14 Дек. 14:02 2018-12-14T14:05:50+03:00

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В пятницу днем в Кемерове забили первую сваю будущего здания VIII Кассационного суда общей юрисдикции. Суд появится на Притомском проспекте в 2020 году.

Как отметил Сергей Цивилев, появление Кассационный суд нового поколения повысит статус юриспруденции региона и поможет создать новые рабочие места.

– Сегодня исторический момент – по сути, мы становимся столицей судейского округа, центром притяжения для жителей 12 регионов. Сибиряки будут приезжать за правовой поддержкой в Кемерово, знакомиться с Кузбассом. И начинаться это знакомство будет с одного из красивейших мест областной столицы, где будет возведено здание Кассационного суда. Хотелось бы, чтобы все наши суды соответствовали таким высоким стандартам и требованиям. И мы приложим все усилия для того, чтобы так оно и было, — подчеркнул губернатор.

Кассационные суд будет обслуживать 12 регионов: от Омской области на западе до Забайкальского края на востоке.

Напомним, что 14 декабря в Кемерове открыли новое здание областного суда.