Из-за 22 рублей таксист из Прокопьевска лишился дорогого планшета

14 Дек. 14:06 2018-12-14T14:06:57+03:00

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Ночью двое пассажиров такси решили наказать водителя за то, что тот завысил сумму проезда. Один из них отобрал у таксиста планшет, который использовался для работы.

Водитель одного из такси города Прокопьевска около 04:30 приехал к сауне, чтобы забрать пассажиров. В машину сели двое нетрезвых мужчин. Пассажиры вели себя вполне адекватно, а когда доехали до пункта назначения, готовы были расплатиться. Вот только вместо 78 рублей – суммы, которая высветилась на планшете – водитель потребовал 100, заявив, что это – минимальная стоимость поездки. Пассажиры принялись возмущаться, а потом покинули такси, не заплатив за поездку. При этом они не только громко хлопнули дверьми машины, но и отобрали у водителя планшет стоимостью шесть тысяч рублей.

Таксист тут же обратился в полицию, и вскоре подозреваемые были задержаны. Похитителем планшета оказался 25-летний мужчина. Технику изъяли и вернули владельцу, а злоумышленнику теперь предстоит предстать перед судом. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, ему грозит наказание: до четырех лет лишения свободы.