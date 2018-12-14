Ради страховки кемеровчанка отдала лже-банкирше 49 тысяч рублей

14 Дек. 14:19 2018-12-14T14:22:57+03:00

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Кемеровские полицейские разыскивают лжесотрудницу банка, которая похитила у горожанки 49 тысяч рублей.

Был уже вечер, около 21:00, когда у одной из кемеровчанок зазвонил телефон. Звонили с номера 8-499-113-06-11, и женщина, решив, что это важный звонок, сняла трубку. Вежливый женский голос сообщил кемеровчанке, что ей срочно необходимо продлить страховку, а для этого нужно назвать номер карты и специальный смс-пароль для списания. Тогда страховка будет оплачена автоматически. И действительно: как только кемеровчанка сообщила сотруднице банка пароль, с ее счета были сняты деньги – 49 тысяч рублей. И только лишившись своих сбережений, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

Кемеровчанка обратилась в полицию и рассказала, что с ней случилось. Стражи порядка сейчас разыскивают мошенников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. К слову, им предстоит предстать перед судом и, возможно, лишиться свободы на срок до пяти лет. А кемеровчанке остается лишь ждать, что мошенники будут пойманы, а ее деньги возвращены.