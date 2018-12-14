2018-12-14T14:33:21+03:00
Происшествия

В Кузбассе интернет-мошенница вернула деньги своим жертвам

Всего женщина присвоила около 150 тысяч рублей
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе мошенница вернула своим жертвам 150 тысяч рублей. Она обманула восемь студентов.

Как рассказали в областном главке МВД, жительница Белова, разместила в одной из популярных соцсетей объявление о том, что оказывает помощь студентам кемеровских ВУЗов в сдаче сессии. На объявление откликнулись молодые люди, учащиеся в разных учреждениях. Согласно «прайс-листу» аферистки, удовлетворительная оценка за экзамен оценивалась в 7 000 рублей, а за зачет необходимо было заплатить 5 000 рублей. Доверчивые студенты деньги перечисляли, но в итоге мошенница никоим образом не влияла на успешную сдачу ими экзаменов и зачетов. Более того, «предпринимательница» требовала деньги уже за возврат зачетных книжек, а в случае огласки грозилась довести информацию, компрометирующую студентов, до деканата. Интересно, что сама мошенница в прошлом была отчислена с первого курса университета и имеет только аттестат о среднем образовании.

О преступной деятельности 25-летней беловчанки сотрудники правопорядка узнали из оперативной информации. Они задержали подозреваемую и выяснили, что подобным образом она обманула восемь студентов, получив с них около 150 тысяч рублей. против женщины возбудили уголовное дело.

-В ходе следствия мошенница полностью признала свою вину и компенсировала потерпевшим причиненный ущерб, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по кемеровской области. - Все ее жертвы написали заявление в суд, куда были направлены собранные материалы, о примирении с подсудимой. В результате уголовное дело в отношении фигурантки было прекращено.

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