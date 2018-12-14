В Кемерове пройдет рок-фестиваль «Герои мирового рока»

14 Дек. 14:58 2018-12-14T14:59:08+03:00

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В Кемерове пройдет международный рок-фестиваль «Герои мирового рока». Фестиваль должен состояться 27 июля 2019 года.

Как сообщили организаторы фестиваля, в столице Кузбасса должны выступить звезды первой величины мирового уровня – классики рока и популярные современные группы. Имена участников и место проведения концерта организаторы «Героев мирового рока» обещают объявить в ближайшее время. Вход на фестиваль будет бесплатным.

Напомним, что в июле этого года фестиваль «Герои мирового рока» проходил в Новокузнецке в честь 400-летия города. На нем выступали Кен Хенсли, немецкая певица Доро Пеш, группа Beyond the Black и русская группа «Катарсис». Фестиваль собрал 60 тысяч зрителей.