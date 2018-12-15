В Кузбассе незаконно продавали пиротехнику

СЕГОДНЯ 03:34 2018-12-15T03:34:09+03:00

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В Мысках в магазине одежды незаконно продавали пиротехнику. На петарды и фейерверки на было не было сертификатов.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, полицейские узнали о том, что в магазине одежды на первом этаже жилого дома продают пиротехнику. Эта информация подтвердилась. Стражи порядка заметили школьника, который купил в этом магазине пиротехнику.

– В магазине сотрудники полиции обнаружили на витрине в открытом доступе петарды, бенгальские огни и фейерверки, реализация которых в жилых домах запрещена. Кроме того, предоставленные продавцом сертификаты соответствия были просрочены и выданы на продукцию другого наименования, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

После проверки полицейские изъяли около 600 единиц пиротехники. На владельца торговой точки был составлен протокол, ему грозит штраф до 4000 рублей.