Спешили на вызов: В Новокузнецке пожарная машина попала в массовое ДТП

15 Дек. 04:19 2018-12-15T04:27:54+03:00

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В Новокузнецке пожарная машина попала в ДТП по дороге на вызов. Две иномарки врезались в автолестницу на перекрестке.

В четверг днем на «Арене кузнецких металлургов» произошло короткое замыкание. После срабатывания пожарной сигнализации на стадион выехали 14 пожарных машин. Одна из них не доехала – по дороге пожарные попали в ДТП.

«Автолестница направлялась по улице Кутузова в сторону проспекта Металлургов. На перекрестке Кутузова-Бардина пожарная машина была вынуждена проехать на красный свет, двигаясь, как того требуют правила, с включенными сиреной и проблесковым маячком. Два автомобиля, двигавшихся по проспекту Бардина, не уступили дорогу и врезались в автолестницу», – цитирует слова спасателей Новокузнецк.ru.

Как рассказали в ГИБДД, в ДТП приняли участие два автомобиля Ford и Nissan. В результате аварии никто не пострадал. Один из участников аварии заявил, что у пожарной машины не работа сирена. Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.