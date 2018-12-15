В аэропортах Кузбасса разрешили открыть duty free

15 Дек. 05:07 2018-12-15T05:07:09+03:00

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В аэропортах Кемерова и Новокузнецка разрешили открыть магазины беспошлинной торговли – duty free. Соответствующее постановление вынесло правительства страны.

12 декабря Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об утверждении перечня пунктов пропуска через границу России, в которых допускается реализация товаров физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным или водным транспортом.

В список из 75 воздушных гаваней, где разрешается беспошлинная торговля, вошли аэропорты Кемерова и Новокузнецка. Также duty free разрешили открыть и аэропортах столиц соседних регионов: Барнауле, Абакане, Новосибирске, Омске и Томске.