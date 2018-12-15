2018-12-15T08:19:40+03:00
Общество

Водитель трамвая устроила дебош на кемеровском вокзале

Кемеровчанка заплатит семь тысяч рублей за оскорбление полицейского
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменить размер текста:

Семь тысяч рублей штрафа придется заплатить водителю трамвая из Кемерова, оскорбившей сотрудников полиции. Женщина в нетрезвом виде устроила дебош на вокзале. К слову, по данным Кемеровской транспортной полиции, в сравнении с прошлым годом в два раза участились случаи оскорбления полицейских. При этом каждое пятое уголовное дело об оскорблении заведено в отношении женщин.

45-летняя кемеровчанка, работающая водителем трамвая, в один из дней решила немного отдохнуть. Она выпила немного, а затем оказалась на вокзале и стала вести себя неподобающим образом: грубо выражалась, используя при этом нецензурную брань. К ней подошли сотрудники полиции, чтобы напомнить о правилах поведения в общественных местах, однако женщина, вместо того, чтобы успокоиться, продолжила ругать. Еще более буйно она отреагировала на предложение пройти в дежурную часть для составления протокола. Водитель трамвая принялась оскорблять представителей власти и не прекратила делать этого даже оказавшись в дежурной части.

- После проверки доставленной по базам данных, сотрудники транспортной полиции установили, что женщина ранее неоднократно привлекалась к ответственности за нарушение паспортного режима, антиалкогольного законодательства, а также за нарушение правил стоянки трамвая, - сообщает пресс-служба Кемеровской транспортной прокуратуры.

Суд учел то, что женщина ранее не судима, имеет постоянное место работы и признала вину, и назначил наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом
Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом
В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу
Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив
Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера
В Шерегеше застрелили медведя-шатуна
Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске
В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки
В Кузбассе задымился автобус
На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус
Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом
Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог
В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан