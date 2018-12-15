Водитель трамвая устроила дебош на кемеровском вокзале

СЕГОДНЯ 06:01 2018-12-15T06:35:42+03:00

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Семь тысяч рублей штрафа придется заплатить водителю трамвая из Кемерова, оскорбившей сотрудников полиции. Женщина в нетрезвом виде устроила дебош на вокзале. К слову, по данным Кемеровской транспортной полиции, в сравнении с прошлым годом в два раза участились случаи оскорбления полицейских. При этом каждое пятое уголовное дело об оскорблении заведено в отношении женщин.

45-летняя кемеровчанка, работающая на вокзале, в один из дней решила немного отдохнуть. Она выпила немного, а затем оказалась на вокзале. Там она стала вести себя неподобающим образом – грубо выражалась, используя при этом нецензурную брань. К ней подошли сотрудники полиции, чтобы напомнить о правилах поведения в общественных местах, однако женщина, вместо того, чтобы успокоиться, продолжила ругать. Еще более буйно она отреагировала на предложение пройти в дежурную часть для составления протокола. Водитель трамвая принялась оскорблять представителей власти и не прекратила делать этого даже оказавшись в дежурной части.

- После проверки доставленной по базам данных, сотрудники транспортной полиции установили, что женщина ранее неоднократно привлекалась к ответственности за нарушение паспортного режима, антиалкогольного законодательства, а также за нарушение правил стоянки трамвая, - сообщает пресс-служба Кемеровской транспортной прокуратуры.

Суд учел то, что женщина ранее не судима, имеет постоянное место работы и признала вину, и назначил наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей.