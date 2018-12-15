2018-12-15T07:08:31+03:00
Происшествия

В Кемерове поймали похитителя автомобильных колес

Автомобиль потерпевшего не был оборудован сигнализацией
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровчанин лишился колес на своем автомобиле, а все потому, что не установил на машину сигнализацию. Предприимчивый вор воспользовался этим и «разул» иномарку.

Житель города Кемерова утром, как обычно стал собираться на работу. Он оделся, спустился вниз, к машине, и неожиданно обнаружил, что никуда поехать на ней не сможет. У иномарки оказались снятыми все колеса - на общую сумму 15 тысяч рублей. При этом машина, хоть и не оборудованная сигнализацией, находилась во дворе многоквартирного дома.

Впрочем, разыскать похитителя колес все же удалось – им оказался 25-летний житель города Кемерово, нигде не работающий и уже имеющий судимость. Как оказалось, к преступлению тот готовился: заранее объехал дворы, высматривая подходящий автомобиль. Когда же преступник снял с машины колеса, то спрятал их в гараже у друга. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, похищенные колеса возвращены хозяину, а их похититель может лишиться свободы на срок до пяти лет.

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