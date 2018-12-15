2018-12-15T08:17:35+03:00
Происшествия

Шашлыки неизвестно из чего: в Кузбассе закрыли опасное кафе

В Кузбассе стало на одну опасную шашлычную меньше
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КП.Архив КП.Фото: Влад КОМЯКОВ
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После того, как специалисты Роспотребнадзора провели проверку в одной из шашлычных в поселке городского типа Промышленная, заведение пришлось закрыть из-за множественных нарушений – на 60 суток.

Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку одной из шашлычных в Промышленной. Как оказалось, здесь имелось немало нарушений. Так, в шашлычной не было ни водопровода, ни канализации, даже раковина для мытья рук отсутствовала! Условий для обработки разделочного материала так же не оказалось, так что его дезинфекция, по сути, не проводилась. Да и на сырье, из которого изготавливался шашлык, сопроводительных документов не было. Еще одним нарушением стало то, что у продавца не было личной медицинской книжки.

Все эти нарушения представляли угрозу жизни и здоровью граждан – и по решению суда руководство шашлычной было признано виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Шашлычная закрыта на 60 суток – именно за это время руководство должно устранить все нарушения.

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